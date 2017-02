L'opposition se porte à la défense des touristes canadiens musulmans

Justin Trudeau doit profiter de son tête-à-tête avec Donald Trump la semaine prochaine pour défendre les Canadiens de confession musulmane, sans histoire, qui se font refouler à la frontière américaine, croit l’opposition.

«Le premier ministre doit passer le message qu’on ne peut pas accepter que nos citoyens, qui sont en règle, se fassent refuser à la frontière», a affirmé vendredi le député néodémocrate Alexandre Boulerice.

Des Québécois s’étant fait refuser l’entrée aux États-Unis ont fait les manchettes cette semaine.

Voyageant avec un passeport canadien valide, ils se sont fait refouler à la frontière après un long interrogatoire durant lequel leur téléphone cellulaire a été confisqué et fouillé.

Dans le cas d’un étudiant-athlète du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Yassine Aber, les douaniers lui ont expliqué qu’il n’était pas en possession des papiers requis.

«C’est absolument épouvantable. C’est déplorable. C’est inacceptable, a lancé le député du NPD Murray Rankin dans le Foyer de la Chambre des communes. Pourquoi un Canadien de confession musulmane est traité d’une façon différente vis-à-vis des autres Canadiens? C’est incroyable. C’est incroyable.»

Selon M. Rankin, Justin Trudeau doit absolument confronter Donald Trump sur le traitement de Canadiens de confession musulmane à la frontière lors de son tête-à-tête de lundi à Washington.

«Il faut dire à M. Trump: ‘vos fonctionnaires à la frontière ne peuvent pas demander des visas pour les Canadiens, même s’ils sont musulmans’, a pesté le député de Victoria.

Le député du Bloc québécois Mario Beaulieu demande quant à lui à M. Trudeau de s’assurer que les Québécois qui s’appellent «Yassine» ne soient pas traités comme des citoyens de «seconde zone».

Questionné en Chambre, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique a dit «partager les préoccupations» de l’opposition.

«Permettez-moi d’assurer que nous veillerons à ce que tous les Canadiens reçoivent un traitement juste et approprié», a affirmé Mark Holland.

«Il semble que de plus en plus de cas émergent, a-t-il admis. J’encourage tous les députés à me rapporter les incidents qui leur causent des inquiétudes.»

Dans un échange de courriel, Kris Grogan, un porte-parole de l'agence des douanes des États-Unis souligne qu’il existe 60 motifs de refus dans la loi américaine.

«L’admission préalable aux États-Unis ne signifie pas une future admissibilité», a précisé M. Grogan.

Chaque jour, environ un million de personnes se présentent à l’un des 328 points d’entrées du pays.

Quelque 600 refus sont enregistrés pour diverses raisons, ce qui représente une proportion de 0,06%, note M. Grogan.

«Le service des douanes s'efforce de traiter tous les voyageurs avec respect et professionnalisme tout en maintenant l'objectif de notre mission: protéger la sécurité des citoyens américains», écrit le porte-parole.