Meurtre de sa conjointe: l’accusé était en panique totale

Un Montréalais accusé du meurtre de sa conjointe était en panique totale lorsqu’il a appelé les policiers, juste après lui avoir présumément tiré une balle dans la tête, a-t-on appris à l’ouverture de son procès vendredi.

«Elle s’est fait tirer dans la tête!» avait hurlé Michael Gero à une répartitrice du 911, le 19 novembre 2013.

L’homme maintenant âgé de 26 ans criait à un point où pratiquement toutes ses paroles étaient incompréhensibles. Et quand les policiers étaient arrivés sur place, il avait dit «ne pas croire ce qu’il s’était passé».

Pourtant, c’est lui qui se retrouve maintenant jugé pour le meurtre au second degré de Sherri Amanda Thomas.

Selon l’exposé de la poursuite, le meurtre aurait été commis une matinée d’automne, dans le domicile de Mme Thomas et de Gero. Les deux étaient en couple depuis environ un an et demi, mais ils habitaient ensemble depuis quelques mois seulement.

Couvert de sang

Le jour du drame, des voisins auraient entendu une dispute, suivie d’un «bruit sec».

«Quelques minutes plus tard, les voisins ont vu l’accusé dans un état de panique sur le palier de l’appartement, en boxer, a expliqué Me Jacques Dagenais. Il était couvert de sang et demandait d’appeler le 911.»

À l’arrivée des policiers, Gero aurait prétendu que sa conjointe était sous la douche lorsqu’il aurait entendu le coup de feu. Il y avait du sang partout dans l’appartement, mais les policiers n’arrivaient pas à retrouver l’arme du crime.

En soirée, cependant, les enquêteurs auraient vérifié le toit de l’immeuble, où un pistolet aurait été découvert.

«L’arme était ensanglantée, avec les empreintes digitales de l’accusé», a expliqué Me Dagenais.

Des munitions, du même calibre que l’arme du crime alléguée, auraient aussi été découvertes dans la chambre du couple, à proximité d’une boîte de console Playstation 3.

Le procès devant jury, présidé par la juge Hélène Di Salvo, est prévu pour durer quelques semaines. Gero est défendu par Me David Petranic.