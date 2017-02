Pas de modifications à une intersection dangereuse

Le ministère des Transports n'apportera pas de modifications à l'intersection du boulevard de l’Université et de la rue Ste-Anne à Chicoutimi, où un miraculé a raconté à TVA Nouvelles, jeudi, à quel point l’endroit est dangereux.

En août, Daniel Mercier a frôlé la mort dans une collision. Il voudrait que son exemple aide à améliorer la sécurité à cet endroit.

Les statistiques du ministère des Transports démontrent que le nombre d'accidents a diminué sur ce coin de rue depuis cinq ans.

Entre 2012 et 2015, les chiffres indiquent que 57 collisions se sont produites à cette intersection, faisant un mort, 13 blessés mineurs et 43 accidents se sont terminés par des dommages matériels seulement.

«Depuis 2012, les accidents sont en baisse à l'intersection, ce qui est une bonne nouvelle, a déclaré la porte-parole du ministère, Véronik Lalancette. Même qu'en 2015, il n'y a eu aucun accident avec blessé».

Quelque 20 700 véhicules circulent à cet endroit, chaque jour.

Le ministère estime que les accidents relèvent surtout de la conduite des usagers.

«Les rapports d'accidents dénotent des facteurs liés au comportement des conducteurs», a ajouté Véronik Lalancette.

On parle alors d'inattention au volant, du non-respect de l'interdiction de tourner à gauche dans les deux directions sur Université et surtout, du fait de griller un feu rouge.

TVA Nouvelles a observé la circulation pendant de longues minutes, vendredi. Il y a eu une collision pendant notre présence, sans blessé.

Des policiers et des ambulanciers sont passés en urgence et plusieurs automobilistes sont passés sur un feu jaune allongé. Quand la lumière a changé de couleur, certains conducteurs ont hésité entre continuer et s'arrêter. Un conducteur a immobilisé son véhicule au beau milieu de l’intersection. Un autre a tourné à gauche malgré l’interdiction clairement affichée.

Excès de vitesse

Daniel Mercier soulevait aussi le problème des excès de vitesse.

Nous avons vérifié avec notre pistolet radar. Beaucoup de conducteurs ont roulé au-dessus des 50 km/h. Certains jusqu’à 70 km/h.

Les conditions météo sont un autre facteur identifié par le ministère pour expliquer des accidents.

«Le ministère porte une attention particulière à cette intersection, notamment au niveau de l'entretien d'hiver, » a précisé Véronik Lalancette.

Avec les travaux effectués en 2011 et les interdictions de virage instaurées en 2013, le ministère n'envisage pas d'autres modifications.

«Au cours des dernières années, à des travaux d'asphaltage. Également, procédé à l'interdiction du virage à gauche en direction est. Depuis ces améliorations, on remarque vraiment une diminution des accidents. »