Rupture pour Andrée Watters et Sylvain Cossette

Roch Voisine a décidé de souligner ses 25 ans de carrière et de présenter la première montréalaise de son spectacle Americana au Centre Bell, le vendredi 3 juin 2011 à Montréal. Plusieurs personnalités étaient présentes sur le tapis rouge précédant l'évènement. Roch Voisine qui célèbre aussi ses 48 ans le 3 juin a reçu un disque d'or pour avoir dépassé les 40 000 copies vendus en moins d'un mois et demi de son album Americana II. Sur la photo: Andrée Watters et Sylvain Cossette MARIE-CLAUDE FOREST/AGENCE QMI