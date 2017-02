Samuel Huot remis en liberté après avoir tenu des propos haineux

L’homme arrêté après avoir tenu des propos islamophobes sur sa page Facebook à la suite de la tuerie de la grande mosquée de Québec a pu reprendre sa liberté.

Samuel Huot, 20 ans, a toutefois dû déposer la somme de 500 $ pour garantir sa liberté et le respect des conditions imposées. Son père s’est aussi engagé pour une somme de 1000 $.

Il a également été interdit au jeune homme, qui se surnomme lui-même «la terreur arboricole», de posséder des armes et de faire usage de drogue.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Jean-Simon Larouche, a également indiqué au jeune homme qu’il devait prendre rendez-vous dans un CLSC ou encore avec un médecin et «suivre tout traitement ou thérapie prescrits par ce dernier».

Le jeune homme devra également s’abstenir d’utiliser un ordinateur ou tout matériel informatique lui permettant d’accéder à internet.

Finalement, il devra effectuer un suivi auprès de l’organisme de soutien communautaire PECH.

Rappelons que Huot avait tenu, au lendemain de la tuerie survenue à la grande mosquée de Québec, des propos haineux envers les musulmans sur les réseaux sociaux.

Il est accusé d’avoir, «entre le 29 et le 31 janvier par la communication de déclaration autrement que dans une conversation privée, fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable», soit les musulmans.

Samuel Huot reviendra devant le tribunal le 13 mars prochain.