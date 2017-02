Turcot et Jacques-Cartier à éviter en fin de semaine

À nouveau, le pont Jacques-Cartier et l’échangeur Turcot seront à éviter au cours de la fin de semaine à venir en raison d’importants travaux.

Du côté de l’échangeur en reconstruction, les travaux de démolition de l’autoroute 720 Est entraîneront la fermeture de la nouvelle route 136 en direction du centre-ville, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les automobilistes souhaitant atteindre le centre-ville en arrivant des autoroutes Décarie Sud et 20 Est devront se rabattre sur un détour mis en place via la 15 Sud, l’autoroute Bonaventure et la rue Duke. De là, ils pourront poursuivre leur route dans le réseau local où emprunter l’autoroute 720 Est, en fonction de leur destination.

Cette entrave devrait se répéter lors des fins de semaine à venir, les travaux de démolition devant se poursuivre jusqu’au printemps 2017.

Par ailleurs, le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé à la circulation dans les deux directions samedi, entre minuit et 4 heures du matin. Cette entrave sera précédée de la fermeture d’une voie dans chaque direction, vendredi soir, entre 22 h et minuit.

Une voie sur deux demeurera fermée tant vers la Rive-Sud que vers Montréal pendant une bonne partie de la fin de semaine, soit samedi de 4 h à 10 h, samedi et dimanche de 23 h à 11 h et dimanche et lundi, de 22 h à 5 h.

Les usagers nocturnes du pont Jacques-Cartier doivent aussi noter que la structure sera complètement fermée à la circulation lors des nuits de lundi à mardi, de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi, entre 23 h 30 et 4 h du matin.

Ces fermetures sont nécessaires pour mener à bien l’installation des appareils d’éclairage qui illumineront le pont dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Enfin, la bretelle d’accès de l’autoroute 20 Ouest vers la route 132 Est sera fermée, samedi, entre 4 h 30 et 8 h 30.