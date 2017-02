Un athlète québécois refoulé à la frontière

Après plus de cinq heures d’attente à la frontière, un étudiant-athlète du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Yassine Aber, s’est vu refuser son entrée aux États-Unis pour participer à une compétition avec son équipe jeudi. Les autorités ont informé le Québécois, dont les parents sont d’origine marocaine, qu’il n’avait pas les papiers requis.

Né au Québec, le jeune homme de 19 ans a vécu toute sa vie à Sherbrooke. Au sein d’une délégation d’une trentaine d’athlètes, il avait son passeport valide en main pour se rendre aux États-Unis. Les douaniers lui ont toutefois demandé de sortir du véhicule et lui ont posé de nombreuses questions.

«Ils m’ont interrogé à deux reprises dans leur bureau. J’ai répondu à des questions et j’ai rempli des papiers à deux reprises. Après cinq heures et demie d’attente, ils m’ont informé que je ne pouvais pas rentrer aux États-Unis aujourd’hui», a raconté Yassine Aber en entrevue à TVA Nouvelles.

Les agents américains ont confisqué le téléphone cellulaire du Québécois durant tout l’interrogatoire. Ils lui ont également demandé son mot de passe pour en analyser le contenu. Yassine Aber a notamment été questionné sur ses habitudes de vie.

Pendant ce temps, aucun de ses coéquipiers ou entraîneurs ne pouvait communiquer avec l’extérieur.

Aucune information pour les prochains voyages

Au final, Yassine Aber et son équipe n’ont pu entendre d’explications précises pour comprendre la décision des douaniers.

«Je ne comprends pas le document, a avoué le jeune homme. Ils m’ont remis un papier officiel. Selon l’Immigration and Nationality Act, je n’ai pas de papiers en bonne et due forme ou de visa d’immigration valide. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas m’en dire plus.»

L’étudiant-athlète ignore s’il pourra participer à un camp d’entraînement de l’autre côté de la frontière en avril.

«Personnellement, je suis déçu ne pas pouvoir aider mon équipe et me surpasser avec eux. Comme tel, je ne peux pas dire la raison pour laquelle ils m’ont refusé l’accès. Je n’ai pas envie de me prononcer là-dedans», a-t-il conclu.

Les parents de Yassine Aber sont également des citoyens canadiens. Ils vivent au Québec depuis plus de 25 ans.