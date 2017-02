Un bébé iranien opéré grâce à la suspension du décret migratoire

Dans l’expectative depuis plusieurs semaines, les parents de la petite Fatemah ont appris que la petite fille de quatre mois pourra être opérée du coeur dans les prochains jours.

Le sort de la bambine originaire de l’Iran avait fait les manchettes des médias américains après que son arrivée aux États-Unis eut été refusée par la mise en place du décret migratoire du président Donald Trump.

Des hauts fonctionnaires des États de l’Oregon et de New York avaient tout fait pour la fillette et ses parents puissent se rendre aux États-Unis malgré l’interdiction de visa pour les résidents de l’Iran.

La suspension du décret par plusieurs juges fédéraux a finalement aidé à ce que la petite famille puisse passer la frontière sans trop de problèmes.

Fatemah, qui souffre d’une grave malformation cardiaque, a été admise à l’hôpital pour enfants Doernbecher de Portland mardi.

Les médecins ont procédé à une petite intervention sur la fillette vendredi et sont sûrs de pouvoir l’opérer très prochainement, rapporte la chaine de télévision KATU.

«Tout s’est bien passé. Les premiers résultats sont vraiment encourageants», a fait savoir la docteure Laurie Armsby.

La convalescence de Fatemah devrait être de trois semaines selon les médecins. La petite fille pourra alors rentrer chez elle en pleine santé.