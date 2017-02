Un pompier adopte une fillette qu’il avait fait naître en urgence

Un pompier de Caroline du Sud a pu adopter une fillette qu’il avait fait naître en urgence dans son ambulance.

Marc Hadden ne pensait pas que la réponse à un appel d’urgence le 11 novembre 2011 allait changer sa vie pour toujours.

L’homme était en train de souper lorsqu’il a été appelé pour venir en aide à une femme qui était sur le point d’accoucher.

Il est rapidement arrivé sur les lieux de l’appel avec un collègue et la décision de la conduire à l’hôpital a rapidement été prise.

«C’était une intervention un peu compliquée. Nous lui avons donné de l’oxygène pour qu’elle aille mieux et avons essayé de la calmer du mieux que nous pouvions», a récemment expliqué le père de famille à l’émission américaine Today.

«Alors que nous étions en train de quitter le stationnement de l’endroit où nous l’avons prise en charge, mon collègue m’a dit que nous allions devoir accoucher la femme dans notre ambulance.»

L’accouchement s’est déroulé très rapidement selon Marc Hadden qui a aidé la mère et son enfant avant l’arrivée du véhicule à l’hôpital.

C’est là que le secouriste a appris que la fillette qui venait de naître allait être laissée en adoption.

Il s’est alors que c’était sa chance d’avoir un autre enfant. Déjà père de deux garçons, Marc Hadden et sa conjointe ne pouvaient plus avoir d’enfants à cause d’un problème médical.

Après une discussion avec le personnel médical, il est allé expliquer sa situation à la mère du bébé puis a demandé à sa femme si elle était d’accord pour accueillir la fillette, rapporte CBS News.

L’enfant a finalement rejoint la famille Hadden et a été adopté définitivement quelques mois plus tard à la grande joie de tous.

«On dirait que les astres étaient alignés pour que les choses se passent comme cela ce jour-là. Ma caserne, mon assignation, l’endroit, cela devait arriver», a-t-il confié.