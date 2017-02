Vers une circonscription Maurice-Richard: le combat se poursuit

La députée libérale de Crémazie, Marie Montpetit, est déterminée à tout mettre en œuvre pour que sa circonscription soit rebaptisée en l’honneur de Maurice Richard qui a vécu toute sa vie dans ce secteur montréalais, plus précisément dans le quartier Ahuntsic.

Même si la Commission de la représentation électorale, dans son rapport publié mardi, n’a pas retenu la proposition de Mme Montpetit, cette dernière n’a pas l’intention de baisser les bras.

«“Il ne faut jamais lâcher”, c’était la devise de Maurice Richard», a dit vendredi, en entrevue avec l’Agence QMI, Mme Montpetit pour qui le Rocket est beaucoup plus qu’un célèbre hockeyeur.

«C’était un pilier de la Révolution tranquille, il doit être reconnu à sa juste valeur», a-t-elle dit. «Un aréna de patinage vitesse un peu en décrépitude», n’est pas à la hauteur d’un Montréalais de cette stature, croit-elle se référant l’Aréna Maurice-Richard.

Appuyée par de nombreux «citoyens déçus», la députée de Crémazie va réitérer sa demande mardi, à l’Assemblée nationale, lors d’un débat de cinq heures prévu pour discuter de la nouvelle carte électorale. Suivant ce débat, la Commission aura 10 jours pour remettre son rapport final.

De plus, Mme Montpetit a déjà envoyé une lettre au Directeur général des élections du Québec (DGEQ), pour qu’il prenne sa demande en compte. Elle invite d’ailleurs tous les citoyens qui prennent cette cause à cœur à écrire au DGEQ.

En 1972, la circonscription de Crémazie a été nommée pour rendre hommage au poète et libraire du 19e siècle Octave Crémazie. Selon Mme Montpetit, l’enjeu n’est pas d’honorer un personnage connu au détriment d’un autre. Mais déjà, il y a le boulevard et la station Crémazie et plusieurs autres endroits commémorant l’œuvre de l’écrivain.

«De plus, Crémazie a vécu toute sa vie à Québec: il n’a jamais mis les pieds à Montréal!» a-t-elle dit.

«Maurice Richard a appris à patiner sur la rivière des Prairies, il a vécu toute sa vie dans le quartier», a-t-elle précisé.

Appuyée par le maire de Montréal, Denis Coderre, Mme Montpetit milite aussi au nom de nombreux citoyens qui tentent depuis plus de 15 ans pour que le Rocket soit honoré localement. L’Association de hockey mineur des Braves d’Ahuntsic, cofondée par Maurice Richard, ainsi que la famille Richard souhaitent aussi ce changement de nom.

C’est en septembre dernier que Mme Montpetit a déposé officiellement sa demande devant la Commission de la représentation électorale.

Le 375e anniversaire de la métropole serait l’occasion parfaite pour honorer ce géant montréalais, estime la députée. «En plus, en 2017, ça fera exactement 75 ans qu’il a compté son premier but avec les Canadiens de Montréal!» a-t-elle lancé.