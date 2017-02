Yolande James annoncerait son retour en politique

L’ex-députée et ex-ministre du Parti libéral du Québec, Yolande James, pourrait faire le saut en politique fédérale.

Mme James, devrait confirmer bientôt sa candidature à l'investiture dans St-Laurent, selon les sources de TVA Nouvelles, et serait toujours en réflexion.

Celle qui a notamment été ministre de l’Immigration et ministre de la Famille sous le gouvernement Charest, pourrait tenter de remplacer Stéphane Dion comme député dans cette circonscription.

Stéphane Dion a annoncé qu’il quittait la politique active et qu’il acceptait le poste d’ambassadeur en Allemagne que lui a proposé par Justin Trudeau.

Mme James a été députée à l’Assemblée nationale de 2004 à 2014. Elle a quitté la politique cette année-là et est devenue analyste à la télévision.

D’autres candidatures à l’investiture sont également annoncées : Alan De Sousa et François Lambert sont du lot. Justin Trudeau pourrait toutefois désigner une candidature, et éviter une course dans cette circonscription.