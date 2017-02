Adam Levine reçoit son étoile à Hollywood

Adam Levine a une bonne raison de faire la fête: c’est la dernière célébrité en date à avoir eu son étoile sur la célèbre «Walk of Fame» de Hollywood.

Le chanteur de Maroon 5 était accompagné des autres membres de son groupe, de sa femme, le mannequin Behati Prinsloo, de leur fille de quatre mois et de ses célèbres amis Blake Shelton, Gwen Stefani et Sammy Hagar. Il a confié que son étoile l’avait bouleversé.

«Je ne vais pas minimiser ça et faire comme si ce n’était pas le truc le plus cool qui me soit jamais arrivé, a-t-il déclaré à ses admiratrices. Je viens de Los Angeles. Mon groupe est ici. On vient de fêter notre 23e anniversaire à faire de la musique ensemble. On avait 14 ou 15 ans quand on a commencé ce groupe. J’étais prétentieux, je pensais qu’on aurait du succès, mais ça, c’est vraiment fou. C’est un moment irréel, excitant et étonnant à vivre. C’est vraiment incroyable. J’ai la plus belle femme du monde. Je suis l’un des hommes les plus chanceux qui n'aient jamais vécu. C’est l’un des jours les plus incroyables, les plus spéciaux de ma vie.»

La vedette country Blake Shelton a rendu hommage à son ami en dévoilant la 2601e étoile du «Walk of Fame», précisant qu’Adam Levine était l’un de ses meilleurs amis.

«Adam et moi on a fait un parcours incroyable ensemble, a-t-il déclaré. On a tous les deux vécu des hauts et des bas. J’ai vécu beaucoup de hauts et de bas, et je n’ai jamais eu un ami aussi honnête et loyal qu’Adam Levine. Personne n’est aussi choqué, je veux dire, fier, que moi, de le voir avoir son étoile à Hollywood», a-t-il ajouté en plaisantant.

Sammy Hagar, l’ancien chanteur de Van Halen, a aussi prononcé quelques mots. Il a déclaré, à propos du chanteur avec qui il est associé dans une business de tequila: «(C’est) sans doute la superstar la plus naturelle que j’aie jamais rencontrée. Il a un nouveau bébé, et voilà qu’il est génial. Il peut changer une couche. Ça, c’est spécial»