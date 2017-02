Comparution complexe pour les six accusés

Les six suspects qui auraient transformé un motel désaffecté en usine à cannabis dans le Centre-du-Québec ont comparu ce samedi par vidéoconférence au palais de justice de Québec.

L’opération a été plutôt complexe : les six accusés sont des ressortissants étrangers et ne parlent pas le français. Il a donc fallu faire venir une interprète pour traduire les actes d’accusation en mandarin.

Quatre d’entre eux font face à des accusations de production de cannabis et de possession en vue d’en faire le trafic.

Les cinq hommes et la femme doivent revenir en cour mercredi matin. La Couronne s’est objectée à leur remise en liberté et demande une peine minimum de trois ans d’emprisonnement, advenant un verdict de culpabilité.

Vendredi, des centaines de plants de cannabis, cinq armes à feu et des milliers de dollars en argent comptant ont été saisis dans un motel désaffecté de Villeroy, une municipalité située entre Québec et Drummondville. En tout, cinq hommes et une femme ont été arrêtés.