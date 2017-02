Des vers dans son repas auraient ruiné sa vie : elle poursuit le restaurant

Une dame de San Antonio, au Texas, affirme que des vers dans son plat de riz et fèves l’ont dévorée de l’intérieur. Elle poursuit maintenant la chaîne de restaurants Popeyes, qu’elle juge responsable.

Selon une chaîne locale du réseau CBS, Karen Goode aurait ingéré les larves de la lucilie bouchère, qu’on surnomme aussi «dévoreuse d’homme», dans son plat d’accompagnement et réclame 1 million$US à la chaîne reconnue pour son poulet frit.

Selon la poursuite déposée mardi, les insectes mangeurs de chair ont été ingérés puis ont pondu des œufs dans son intestin grêle. Lorsque ces derniers ont éclos, ils ont commencé à dévorer la dame de l’intérieur

Ce type d’insecte est reconnu pour s’attaquer aux mammifères, la plupart du temps au bétail. Même si les cas sur les humains sont rares, lorsque non traitée, une telle invasion peut être fatale.

Karen Goode s’est rapidement retrouvée sur la touche et ne pouvait plus travailler. Elle a perdu son entreprise et sa maison. La poursuite fait état qu’elle aurait aussi été «ravagée» par la bactérie E.coli.

Les restaurants Popeyes n’ont pas commenté l’affaire.