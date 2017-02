EXCLUSIF | Vers une stratégie nationale sur la main-d’œuvre?

Avec le vieillissement de la population, il est de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver des employés qualifiés. Le Conseil du patronat du Québec a réfléchi à la question et TVA Nouvelles a obtenu la stratégie qui sera proposée au gouvernement cette semaine.

Le capital humain doit être davantage valorisé, selon Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec. «Ça donnerait une valeur ajoutée pour les investisseurs. C'est déjà le cas pour certaines industries», explique-t-il.

La stratégie précise qu’il faut aussi impliquer le gouvernement, les institutions et les employeurs.

En ce qui a trait au gouvernement, on propose notamment plus de moyens pour intégrer les immigrants. Selon une étude, seulement 24 % des entreprises emploient des nouveaux arrivants. 22 % emploient des minorités visibles et seulement 4 % des personnes issues de communautés autochtones.

Dans cette stratégie, il est aussi question des institutions comme le réseau de l'éducation.

«Comment peut-on adapter ce réseau-là pour satisfaire les besoins du marché du travail? Formation à distance, formation sur les lieux de travail, formation à temps partiel», propose Yves-Thomas Dorval.

En ce qui a trait aux employeurs, le Conseil du patronat souhaite voir plus d'expertise en gestion.

Cette stratégie sera présentée lors du Rendez-vous sur la main-d’œuvre, qui aura lieu à Québec jeudi et vendredi prochains : une rencontre très importante compte tenu des défis démographiques de la province, mais aussi en raison des besoins criants de main-d’œuvre en entreprises.