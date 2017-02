Il en coûtera plus cher pour visiter les parcs de Disney

L’entreprise a annoncé que ses parcs américains d’Orlando et d’Anaheim verront leur prix d’entrée augmenter à partir de dimanche.

Les laissez-passer d’une journée coûteront jusqu’à cinq dollars US de plus à Disney World et Disney Land. Les plus chers atteindront donc jusqu’à 124$US (162$CAN) pour Magic Kingdom, à Orlando.

Ceux qui veulent acquérir un laissez-passer annuel pour le parc floridien devront aussi débourser davantage, soit 40$US de plus pour un total de 869$US.



Les meilleurs stationnements du parc, qu’on désigne aussi comme «premium», coûteront 5$US de plus pour atteindre 40$ au total.

Disney défend sa décision en affirmant que leur produit présente encore un bon rapport qualité-prix par rapport à d’autres formes de sorties familiales comme des concerts ou des matchs de football.