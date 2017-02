Le nouveau Manège sera plus accessible au public

Presque neuf ans après l'incendie qui a ravagé le Manège militaire à Québec, la reconstruction de l'édifice patrimonial va bon train et sa nouvelle version promet d’être plus accessible au public.

Ce samedi, des représentants des médias ont pu visiter l’intérieur du chantier. Le nouveau bâtiment ouvrira ses portes au printemps 2018.

«Avant 2008, le Manège était une richesse, un joyau dans la région de Québec, mais peu connu, soulève le député et ministre fédéral Jean-Yves Duclos. On avait peu accès au Manège. Avec les travaux qui vont être faits, on va avoir la chance d’avoir une salle multifonctionnelle qui va être beaucoup plus accessible. Ça va être un lieu plus proche des gens.»

Le Manège original a été construit en 1887 et des travaux d’agrandissement ont été effectués en 1913. Dans la reconstruction, un grand soin est apporté afin de garder l’esprit du bâtiment d’origine. Par exemple, la pierre de maçonnerie utilisée a été taillée dans la même carrière, près de Château-Richer, que celle du premier bâtiment.

Un incendie a ravagé le domicile du Régiment des Voltigeurs de Québec en avril 2008.

En 2015, on avait estimé que la facture globale liée à la reconstruction s'élèverait à 104 millions $ incluant les coûts liés au nettoyage, à la décontamination du site, aux plans et aux devis. Un contrat de 72,7 millions $ (taxes incluses) pour la reconstruction a été confié à la firme Pomerleau.