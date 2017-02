Le retour d’Anastasia Steele et de Christian Grey

Dakota Johnson et Jamie Dornan reprennent leur rôle d’Anastasia Steele et de Christian Grey dans cette adaptation du deuxième tome des romans d’E.L. James. Réalisé par James Foley («Glengary Glen Ross»), cet opus met aussi en vedette Kim Basinger, Bella Heathcote ainsi qu’Eric Johnson.

Lorsque «Cinquante nuances plus sombres» s’ouvre – comme dans le roman -, Anastasia (Dakota Johnson) et Christian (Jamie Dornan) ne sont plus ensemble. Or, l’homme d’affaires ne peut vivre sans sa douce. Le couple tente donc de parvenir à une manière plus équilibrée de faire fonctionner leur relation. Parallèlement, Jack Hyde (Eric Johnson), le nouveau patron d’Ana tente de la séduire, tandis qu’Elena Lincoln (Kim Basinger), l’initiatrice de Christian et son associée, arrive en ville et dévoile plusieurs éléments de son passé. Autre menace qui plane sur les amoureux, une certaine Leila (Bella Heathcote), ancienne soumise de Christian.

Tournés en six mois à Vancouver et en France – dont à Paris, où l’équipe a eu la chance de filmer à l’intérieur de l’Opéra de la capitale -, «Cinquante nuances plus sombres» et sa suite, «Fifty Shades Freed» (la sortie est annoncée pour le 9 février 2018) ont été l’occasion pour Dakota Johnson et Jamie Dornan de développer leur relation amicale. «Nous avons passé six mois ensemble et sommes devenus amis. Le fait que nous ayons pu passer nos moments libres ensemble a été un plus appréciable. Lorsque nous étions à Vancouver, ses enfants étaient là et les weekends étaient comme une bouffée d’air frais», a expliqué Dakota Johnson à plusieurs médias asiatiques.

Pour l’actrice de 27 ans, bien contente d’avoir filmé les deux longs métrages en même temps, «celui-ci se concentre sur le cheminement d’Anastasia en tant que femme, son cheminement sexuel, sa découverte de qui elle est et ce qu’elle aime avec sa moitié. C’est aussi l’histoire d’une relation amoureuse entre deux personnes.»

Fait peu connu, l’équipe se trouvait sur la Côte d’Azur au moment des attentats de Nice l’an dernier, une tragédie qui n’a, heureusement, touché personne de l’entourage de la jeune femme. «C’était un moment dévastateur. C’était étrange de penser que nous étions en route de Cannes à Monte-Carlo. Quelques heures auparavant, nous roulions à travers Nice. Nous avions pensé nous y arrêter pour manger, mais avions finalement décidé de rentrer puisque nous commencions à tourner à 4 h du matin le lendemain.»

«Puis l’attentat s’est produit. Ma petite sœur [NDLR: Stella Banderas, âgée de 20 ans] se trouvait avec moi et je suis devenue extrêmement protectrice. J’avais l’impression que nous n’aurions pas dû nous trouver là, que nous nous trouvions dans un endroit qui méritait de vivre son deuil seul. Finalement, on nous a prévenus que toute l’équipe française du film et leurs familles étaient saines et sauves. Tout le monde [de l’équipe française] nous a dit que nous devions recommencer le tournage le lendemain et nous a enjoint de ne pas laisser l’attentat nous empêcher de vivre. J’ai trouvé cette attitude extrêmement puissante.»

Fausse intimité et confiance

«Ce n’est jamais vraiment facile, de confier Dakota Johnson au sujet des scènes osées. Mais nous n’étions pas, avec Jamie, en terrain totalement inconnu non plus. Nous nous connaissons depuis un moment maintenant et nous avons confiance l’un dans l’autre».

Jamie Dorman, marié à l’actrice et musicienne Amelia Warner avec qui il a deux filles, s’est conduit en parfait gentleman sur le plateau. De l’aveu de sa collègue, c’est lui qui était le premier à aller la couvrir après le tournage des scènes dans lesquelles elle était dévêtue. «C’est tout à fait normal, a-t-il dit. C’est elle qui se mettait à nu, littéralement!»

Mais comment tourne-t-on des scènes de sexe?

Tourner des scènes érotiques n’a absolument rien d’excitant. Par contre, les professionnels de l’industrie ont développé des astuces pour donner l’illusion d’une passion torride entre deux acteurs!

1) Les accessoires

Oui, il existe des manières de camoufler les parties intimes des acteurs. Le «merkin», par exemple, est une perruque pubienne collée sur le corps des comédiens! La très sérieuse rumeur veut que Kate Winslet en ait porté un pendant le tournage de «La lectrice».

Quand les faux poils ne suffisent pas, les réalisateurs demandent la fabrication de prothèses. Celles-ci recouvrent les parties génitales et permettent de filmer des endroits du corps sans problème. Des exemples? Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos en avaient porté lors du tournage de «La vie d’Adèle – Chapitre 1». Pour «Nymphomaniac» avec Charlotte Gainsbourg, Lars von Trier avait utilisé des prothèses en plus de faire appel à des doublures.

La série «True Blood» comportant des scènes graphiques, Anna Paquin avait révélé que Stephen Moyer, sa covedette et mari dans la vraie vie, portait un cache-sexe pendant les scènes osées. Qui plus est, la jeune femme arborait des sous-vêtements couleur chair afin qu’on ne puisse pas savoir qu’elle n’était pas nue. En 2015, Jean-Marc Vallée avait confié au «New York Times»: «Pendant [toutes mes années de carrière], je n’ai jamais vu un acteur avoir une érection. Mais cela ne veut pas dire que je n’ai jamais vu un homme être excité. C’est tellement technique, mais nous sommes aussi humains. Les acteurs sont nus, ils se touchent après tout!»

2) Les répétitions

Comme l’a expliqué Sarah Treem, l’une des créatrices de la série «The Affair», «il y a une énorme différence entre la manière dont les scènes sensuelles sont écrites et la manière dont elles sont tournées. Les acteurs bénéficient d’indications très précises et beaucoup de choses changent le jour même du tournage, probablement parce que ce sont des moments où les acteurs sont extrêmement vulnérables. Certains acteurs vous diront que c’est à cet instant-là qu’ils sont le plus honnêtes.» De plus, lorsque le réalisateur crie «Action!», il n’y a qu’une équipe réduite de techniciens dans la pièce.

Plus sombre, mais moins payant?

Pour anticiper l’étendue du succès d’une production cinématographique, les studios effectuent, avant la sortie, une mesure appelée «tracking» - développée dans les années 1970 –, une espèce de sondage conduit auprès des cinéphiles.

Ce «tracking» permet ainsi d’avoir un aperçu des revenus d’un long métrage le weekend de sa sortie, de mesurer la notoriété du film ainsi que les catégories de spectateurs les plus intéressées. Pour l’instant, selon les informations obtenues par le «Hollywood Reporter», les revenus anticipés de «Cinquante nuances plus sombres» sont beaucoup moins importants que ceux du premier volet.

Ainsi, les studios s’attendent à ce que le film engrange entre 35 et 40 millions $ lors de la première fin de semaine de présentation en salle, un chiffre inférieur de plus de la moitié à celui de «Cinquante nuances de Grey», qui avait fait sonner le tiroir-caisse avec ses 85 millions $ en deux jours.

Forts d’un box-office total de 571 millions à travers le monde pour l’opus précédent, les studios ont, de plus, décidé d’augmenter le budget de production de ce «Cinquante nuances plus sombres» qui a bénéficié de 55 millions $, soit 15 millions de plus que son prédécesseur.

«Cinquante nuances plus sombres» a pris l’affiche à travers le Québec le 10 février.