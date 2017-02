Les Mexicains appelés à manifester contre Donald Trump

En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, les Mexicains sont appelés dimanche à manifester contre le président américain Donald Trump et son projet de construire un mur à la frontière.

Sous le mot-clé #VibraMéxico (Vibre, Mexique), largement relayé sur les réseaux sociaux, les habitants d'une vingtaine de villes sont invités à défiler à la mi-journée, vêtus de blanc ou arborant le drapeau rouge, blanc et vert du Mexique.

«Il est temps que nous les citoyens nous unissions nos forces et nos voix pour manifester notre rejet et notre indignation face aux intentions du président Trump, tout en cherchant des solutions concrètes au défi que celles-ci impliquent», clament dans un communiqué les organisateurs, près de 80 associations civiles, entreprises et universités.

Cet appel au moment où les États-Unis et le Mexique traversent leur plus grave crise diplomatique depuis des décennies.

Montée en puissance pendant la campagne du candidat républicain, qui avait traité les Mexicains de «criminels», de «violeurs» ou de «bad hombres» («mauvais hommes»), les accusant également de voler les emplois des Américains, cette crise a éclaté au grand jour peu après que M. Trump eut pris ses fonctions le 20 janvier.

Son décret en vue de faire construire un mur à la frontière, censé freiner l'immigration illégale, et son intention de le faire financer par Mexico ont poussé le président mexicain Enrique Peña Nieto à annuler sa visite à Washington prévue pour le 31 janvier.

Le président républicain veut également renégocier, voire abroger, l'Accord nord-américain de libre-échange (ALENA), trop favorable selon lui aux intérêts mexicains.

Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Mexique, dont plus de 80% des exportations leur sont destinées, et on estime que 11 millions d'immigrants sans papiers vivent sur le territoire américain, en majorité des Mexicains.