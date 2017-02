Rona Ambrose émet un doute par rapport à la libération de Vince Li

La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, soutient que la décision d’accorder une libération inconditionnelle à Vince Li, l’individu qui a décapité un homme de 22 ans dans un autocar au Manitoba en 2008, ne semble pas être une bonne chose.

Vendredi, la Commission d’examen du Code criminel du Manitoba a jugé que Vince Li, qui a changé de nom et s’appelle maintenant Will Baker, ne constitue pas de risque pour la sécurité de la population et qu’il pouvait bénéficier d’une libération inconditionnelle.

«Je pense que je parle au nom de beaucoup de Canadiens lorsque je dis que cela ne semble pas adéquat», a écrit Mme Ambrose sur Facebook, en réagissant à la nouvelle. Elle a souligné que l’homme, qui est maintenant libre, «a même légalement changé son nom» et qu’il habitera «pas très loin de la mère de Tim McLean (sa victime)».

«Justin Trudeau doit faire passer les droits des victimes avant les droits des criminels», a déclaré Rona Ambrose.

Dave Melcosky, un grand-oncle de Tim McLean, interrogé par CTV News, a indiqué samedi que la famille acceptait difficilement la décision de la Commission d’examen. L’avocat Jay Prober, qui représente la famille, a pour sa part affirmé que «la décision de vendredi ne tient pas compte des droits de ses clients». Il l’a qualifiée de troublante et de «parodie de justice», a rapporté CTV.

Vince Li avait été déclaré non criminellement responsable du meurtre de Timothy McLean en raison de sa santé mentale. Il est atteint de schizophrénie.

En 2008, il avait poignardé, décapité le jeune homme qui était assis à côté de lui dans l’autocar près de Portage la Prairie, au Manitoba, et avait mangé des parties de son corps avant d’être arrêté. En mars 2016, l’homme avait bénéficié d’une libération conditionnelle.