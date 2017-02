Une bombe de la 2e Guerre mondiale force une évacuation majeure

Les autorités grecques ont entamé samedi une opération inédite d'évacuation de quelque 70 000 habitants de Thessalonique en vue de la neutralisation dimanche d'une bombe de la 2e Guerre mondiale récemment découverte.

Les premiers évacués samedi doivent être quelque 320 personnes handicapées ou alitées, au transport desquelles 20 ambulances ont été affectées, a précisé la préfecture régionale de Macédoine.

L'opération doit culminer dimanche, avec l'évacuation totale, prévue avant 8h00 GMT de tous les résidents de la zone entourant, dans un rayon de 1,9 km, le site où la bombe a été découverte la semaine dernière.

Le départ de tous est «obligatoire», pour «des raisons préventives de sécurité» a souligné le préfet de région, Apostolos Tzitzikostas, dans un point de presse vendredi.

L'opération sera inédite en Grèce, «où jamais une bombe d'une telle puissance n'a été retrouvée dans une zone aussi densément peuplée», a-t-il relevé.

Découvert enfoui lors de travaux près d'une station-service, l'engin contient près de 250 kg d'explosif, selon le porte-parole local de l'état-major grec, le colonel Nikos Phanios.

Si la préfecture a indiqué que l'opération pourrait durer jusqu'à huit heures, l'officier s'est montré plus réservé sur la durée.

«Nous ne savons pas ce que nous allons trouver», le désamorçage puis le transfert de l'engin dans un champ de tir militaire proche «pourrait nous prendre jusqu'à deux jours», a-t-il déclaré à l'AFP.

En l'état, l'armée ne peut pas préciser par quel camp et quand la bombe a été larguée, a-t-il ajouté.

L'opération concerne trois quartiers populaires situées à environ 5 km à l'ouest du centre de Thessalonique, la métropole du nord de la Grèce.

Un millier de policiers ont été mobilisés pour sécuriser la zone et s'assurer du départ des habitants, informés depuis quelques jours via les médias, des tracts et des annonces sur les réseaux sociaux.

Le trafic des bus et trains sera interrompu, tandis que des locaux ont été aménagés pour accueillir les habitants le souhaitant.

Les résidents d'un camp de réfugiés proche seront également éloignés, a indiqué le ministère de la politique migratoire. À leur demande, ils mettront l'occasion à profit pour visiter le musée archéologique de la ville, a-t-il précisé.