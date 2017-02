Après Trump, Trudeau rencontrera Merkel en Allemagne

Après sa rencontre avec le président américain Donald Trump lundi, le premier ministre Justin Trudeau s’envolera pour l’Allemagne où il rencontrera la chancelière Angela Merkel jeudi.

Trudeau et Merkel tiennent des discours similaires sur de nombreux enjeux, allant de l'importance des partenariats économiques à l'accueil des réfugiés. De plus, le premier ministre sera accueilli à Berlin au moment où le nouveau président américain perturbe l'ordre mondial.

En décembre dernier, le vice-président américain Joe Biden, en visite à Ottawa, avait fait ses mises en garde. Selon lui, les yeux du monde se sont tournés vers Justin Trudeau et Angela Merkel, devenus les grands défenseurs des valeurs libérales mondiales.

«Les gens en Allemagne sont très heureux d'avoir la première visite du premier ministre du Canada», dit Werner Wrengt, ambassadeur d’Allemagne au Canada.

M. Wrengt parle d'une rencontre de la plus haute importance.

«Ils sont responsables de travailler avec d'autres partenaires pour trouver des solutions à beaucoup de questions qui se posent», ajoute-t-il.

Par ailleurs, le premier ministre, qui s'adressera aux 730 députés du Parlement européen, deviendra le premier chef de gouvernement canadien à le faire.

«Pour nous, c'est vraiment un message rassembleur, un message d'ouverture, un message que le commerce, c'est un élément progressif dans le monde d'aujourd'hui, affirme François-Philippe Champagne, ministre du Commerce extérieur. Je pense que c'est le message que le premier ministre va livrer à l'Europe.»

Justin Trudeau répète sur toutes les tribunes que l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne est l'entente la plus progressiste jamais signée. Le premier ministre et le président du Parlement européen se disent tous les deux déterminés à mettre en oeuvre cet accord le plus rapidement possible.