Des bénévoles recherchent un chat abandonné dans le froid

Des bénévoles ont passé une partie de la journée de dimanche à chercher un chat qui aurait été abandonné dans le froid dans le secteur de Chicoutimi, à Saguenay.

C’est une citoyenne qui a alerté les administrateurs de la page Facebook «Rescue Poilus Sag/Lac» en début de journée.

«Bonjour, je viens tout juste de voir un monsieur domper son chat dans le chemin de l'hôpital vétérinaire du Boisé à droite tout de suite après le détour», a écrit Sophie Brassard.

Peu de temps après, Suzanne Harvey, une des gestionnaires de la page, ainsi que sept autres personnes ont procédé à des recherches dans le froid et la neige.

«On a bien vu les traces qui partaient du banc de neige sur le bord de la route et qui s’en allaient vers le bois. On a suivi les traces et elles nous emmenaient vers le cimetière de voitures [du garage] Paysan.»

Selon Mme Harvey, il pourrait s’être réfugié dans une carcasse d’auto. «Un chat terrorisé, c’est ça qu’il va faire», dit-elle.

Dimanche, selon Environnement Canada, il faisait -9 degrés Celsius à Saguenay, mais il faisait beaucoup plus froid en raison du vent, selon Mme Harvey. La neige profonde a aussi compliqué les opérations.

Cette dernière compte contacter le commerce demain pour faire des recherches sur leur terrain.

«Si c’est un chat d’intérieur, c’est sûr qu’il ne pourra pas survivre dehors, dit-elle. Il n’a pas son poil d’hiver et c’est sûr qu’il ne peut pas se nourrir.»

Mme Harvey n’est pas surprise d’avoir vu une mobilisation aussi rapide, malgré les conditions climatiques.

«Quand on fait une demande d’aide, ça répond assez solide», témoigne-t-elle.