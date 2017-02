Journée portes ouvertes dans les mosquées de Montréal

La communauté musulmane de Montréal espère tisser des liens avec ses voisins. Pour une 17e année, elle a ouvert les portes de ses mosquées à ceux qui veulent en apprendre davantage sur l'islam et ils ont été nombreux à répondre à l'invitation.

«On voulait faire le premier pas, permettre aux gens qui n'ont jamais mis le pied dans une mosquée d'y entrer», explique Mache Bouazza, porte-parole du Conseil musulman de Montréal.

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des journées portes ouvertes dans les mosquées de Montréal, mais celle de 2017 revêt un caractère bien spécial suite à la fusillade au Centre islamique de Québec le 29 janvier dernier.

«On veut créer un effet multiplicateur par rapport à toute cette vague de solidarité», ajoute Mache Bouazza.

Les Montréalais ont répondu à l'invitation en grand nombre.

«Ce sont nos voisins. Ce serait bien si on pouvait se sentir mieux l'un à côté de l'autre», affirme une dame qui visitait une mosquée pour la première fois.

«Je suis venue juste pour voir comment les gens agissaient, ce qu'ils avaient à dire. À la base, on est tous pareils: on veut juste la paix, le bonheur et l'amour», avoue une autre citoyenne.

«On essaie de s'ouvrir aux autres qui sont surtout mal informés sur l'islam pour leur dire que l'islam, c'est une religion de paix», conclut Ali Benfakha, imam adjoint de la mosquée Assouna dans le quartier Parc-Extension.

D'après un reportage d'Audrey Gagnon