«La Voix» : un début impressionnant!

La cinquième saison de «La Voix» a démarré sur les chapeaux de roues, dimanche soir, avec une première émission qui a découvert des artistes aboutis et talentueux et qui nous a réservé quelques surprises.

En ouverture, les coachs ont offert une relecture de circonstance de la chanson «Ma voix», écrite par Catherine Major et Moran.

Plusieurs candidats semblent avoir choisi de participer à «La Voix» dans le seul but de se faire connaitre du plus grand nombre, tant leur talent est déjà abouti. Avec son élégance racée, Madmoiselle, un pseudo qui cache une forte personnalité, a livré une version de «I Surrender» de Céline Dion à faire dresser les poils sur les bras. Les quatre coachs ont été impressionnés et se sont livré une première bataille pour l’avoir dans leur équipe. Le chanceux a été Marc Dupré.

Artiste béninois de renom, Guy Mapoko a émigré au Québec afin de donner une dimension plus internationale à sa carrière. S’accompagnant au piano, il a déployé sa voix sensuelle et éraillée, remplie de son vécu difficile, sur la chanson «Lucille». Dans un élan commun, les coachs ont appuyé sur leurs boutons. Et comme le plaisir était partagé, ils lui ont demandé de faire une autre chanson, pour le grand plaisir de tous. Guy Mapoko a ensuite rejoint l’équipe d’Éric.

Surprises

Premier candidat à interpréter du métal à «La Voix », Louis-Paul Gauvreau a failli exploser les tympans des coachs, médusés devant autant de décibels. À la surprise générale, Isabelle Boulay s’est retournée pour le candidat avouant «J’écoutais ça quand j’avais 15 ans, j’aime vraiment ça.»

Son étonnante ressemblance avec son père a été soulignée par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, dimanche soir. Ludovick Bourgeois est en effet le fils de Patrick Bourgeois, des BB. Son père n’était pas présent, mais il lui a rendu un hommage appuyé en chantant «Tu ne sauras jamais». Seul Marc ne s’est pas retourné et le jeune homme va poursuivre l’aventure dans l’équipe d’Éric Lapointe.

Première candidate de «L’école des fans», à TVA, Margau a fait chavirer Charles Lafortune, débordé par l’émotion de ses retrouvailles. «Quand j’ai fait «L’école des fans», ma vie a changé. Aujourd’hui, j’espère que «La Voix» va changer ta vie à toi.» La jeune chanteuse de 16 ans a aussi renversé Marc, qui s’est retourné quelques secondes seulement après le début de sa prestation, avant d’être suivi par les trois autres. Elle va continuer avec le plus rapide des coachs.

Des talents prometteurs

Ancienne candidate de «La Cour des grands» et choriste de France d’Amour, Chloé McNeil a surtout eu la chance d’être la voix de la princesse Raiponce dans le film de Disney. Très énergique lors de son interprétation de la chanson de Yann Perreau, «Le bruit des bottes», elle a convaincu Isabelle et Éric de se retourner pour elle, avant de choisir l’équipe Boulay.

L’ancien candidat Jonny Arsenault a accompagné son ami, Sam Tucker, à son audition à l’aveugle. Britannique habitant en Gaspésie, il a impressionné les quatre coachs avec sa grosse voix un peu éraillée sur «Reckoning Song». Sam a intégré l’équipe de Pierre Lapointe.

Bébé, Rose Langis a été dans les bras de Céline Dion, son père étant un de ses musiciens. Après une grosse dépression, elle est revenue avec un vrai désir de faire ce métier. Sur «Barracuda», elle a su faire passer le message et les quatre coachs se sont retournés. La jeune chanteuse de 20 ans peut maintenant compter sur le soutien d’Isabelle Boulay.

Originaire de Victoria en Colombie-Britannique, Athena Holmes s’est totalement approprié la chanson «Tainted Love» pour en faire une version jazz étonnante. La jeune femme de 31 ans, qui habite au Québec depuis neuf ans, a une voix charmante qui a aussi plu aux Lapointe, mais c’est Pierre qui a réussi à l’avoir dans son équipe.