Manon Massé défendra Sainte-Marie-Saint-Jacques à tout prix

La députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques Manon Massé va défendre la survie de sa circonscription coûte que coûte.

Députée depuis 2014, Mme Massé a eu toute une surprise lorsque la Commission de la représentation électorale a mentionné que la circonscription montréalaise pourrait être rayée de la carte dans un avenir rapproché.

«Les consultations datent depuis deux ans. Il n’a jamais été question de faire disparaitre Sainte-Marie-Saint-Jacques. À l’étape finale du processus, plus de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Nous demandons une réelle consultation publique pour permettre aux gens de s’exprimer», soutient-elle dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

D’ailleurs, des centaines des manifestants ont bravé le froid, dimanche matin, pour se faire entendre. Des groupes communautaires sont venus appuyer la cause. Plus de 8000 personnes ont signé une pétition.

«Ce n’est pas seulement la députée en tant que telle qui s’oppose. J’ai voulu permettre aux citoyens de venir dire s’ils se sentaient concernés ou consultés. Je pense que la réponse tant de la pétition ou des gens dans la rue, c’est de dire non. Nous voulons être consultés. Nous avons les mêmes droits que les personnes qui ont été consultées au cours des deux dernières années», explique-t-elle.

Rôle dans Québec solidaire

Après le retrait de la politique active de Françoise David, un poste de co-porte-parole est laissé vacant. La députée solidaire ne ferme pas la porte. «J’y songe et on fera les annonces en temps et lieu. Ça chemine. Je ne dis pas non. J’y songe sérieusement», dit-elle.

D’ailleurs, la formation politique tiendra son assemblée d’investiture dans Gouin le 26 mars prochain, afin d’arrêter son choix sur celui ou celle qui tentera de préserver la circonscription montréalaise dans le giron du parti de gauche.

Les membres de Québec solidaire, dont l’effectif est en règle depuis au moins 30 jours en date du 26 mars, pourront exercer leur droit de vote. L’assemblée d'investiture se tiendra à 13 h, a-t-il été confirmé par le parti, sur la page Facebook de la circonscription de Gouin.