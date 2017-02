Raymond Bachand chargé de protéger les intérêts du Québec

Le gouvernement Couillard mise sur l’ancien ministre libéral Raymond Bachand pour protéger les intérêts du Québec, devant le protectionnisme du président américain Donald Trump, a-t-il été confirmé dimanche.

Conseiller stratégique au cabinet Norton Rose Fulbright, l’ex-ministre des Finances agira comme conseiller spécial pour la province, lors d’éventuelles négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade, en a fait l’annonce ce matin à Montréal. Elle a précisé qu’un montant maximal de 95 000 $ sera versé au cabinet Norton Rose Fulbright, et non à M. Bachand, pour ce mandat.

Quant au principal intéressé, qui a agi comme lobbyiste pour diverses entreprises après son départ du gouvernement, il assure que son dernier mandat à ce titre sera terminé dans les prochaines semaines.

Aucune négociation ou discussion n’est encore prévue pour l’instant, mais devant les promesses répétées de Donald Trump pour renégocier l’ALÉNA, la ministre Anglade dit avoir voulu prendre les devants.

Parmi les éléments qui figurent au palmarès des priorités, on retrouve la gestion de l’offre en agriculture.