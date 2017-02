Sites de rencontre à la St-Valentin: la prudence est de mise pour éviter les fraudes

À quelques jours de la Saint-Valentin, les internautes seront de plus en plus nombreux à se rendre sur les sites de rencontre pour trouver l’âme sœur. Le Bureau de la concurrence demande toutefois à ces utilisateurs de faire preuve de prudence pour éviter les pièges...

En 2015 seulement, 270 personnes ont été victimes d’arnaques sur ce type de site.

Il faut entre autres se méfier des sites qui s’annoncent comme étant «gratuits» puisque ce n’est pas toujours réellement le cas. Il faut parfois payer pour créer un profil ou même en supprimer un.

Certaines compagnies demandent aussi des fonds pour pouvoir envoyer des messages. Ces entreprises profitent ainsi de la vulnérabilité de certains internautes pour arriver à leurs fins.

«La majorité des gens qui vont aller vers des sites de rencontre sont célibataires et en quête de compagnie. Ils vont peut-être baisser leur garde et vouloir accéder au bonheur à un certain prix [...] Il y a des dizaines de milliers de sites à travers le monde et ils ne sont pas tous légitimes», explique Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité.

Le Bureau de la concurrence propose quelques pistes pour éviter les mauvaises surprises.

D’une part, il ne faut ne jamais divulguer son numéro de carte de crédit, surtout sur un site qui se dit «gratuit».

D’autre part, on suggère aussi de faire quelques recherches sur les antécédents en sécurité du site afin d’éviter de devenir les victimes de pirates, comme ce fut le cas pour des utilisateurs du site Ashley Madison.

On suggère aussi de se fier à son instinct : si une occasion semble trop belle pour être vraie, ce doit être parce qu’elle l’est.