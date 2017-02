Une nouvelle fonction de recherche sur Facebook

Une nouvelle fonction fera son apparition dans les prochains jours sur le populaire réseau social Facebook : il sera possible de rechercher des photos à partir de mots.

Par exemple, vous vous souvenez avoir vu une amie porter un chandail rayé sur une de ses photos. Dans l’outil de recherche, en tapant «chandail rayé», Facebook devrait réussir à trouver la photo en question.

Grâce à une mise à jour de son intelligence artificielle, le réseau social peut ainsi trouver une image grâce à des mots-clés, a expliqué en entrevue à LCN Lucas St-Germain, propriétaire de Numérique.ca.

Cette fonctionnalité se rapproche du concept de Google Images, ce qui n'est pas surprenant, souligne M. St-Germain. «Facebook tente de remplacer de plus en plus Google.»

Publicité ciblée

Mais bien entendu, le réseau de Mark Zuckerberg ne propose pas cette nouvelle option de recherche par pure générosité.

«Plus ils nous donnent des outils pour qu’on reste sur Facebook, plus on passe de temps dessus, et plus on va voir de la pub, faite remarquer l’expert en technologie. Plus on voit de pub, plus ils font d’argent.»

Et en cherchant des photos de plage sur une île paradisiaque, le réseau social peut ensuite proposer des publicités liées à ce sujet, comme des tout-inclus ou des billets d’avion à rabais.

«Facebook se rappelle de tout ce qu’on recherche, explique M. St-Germain. Il est capable de mieux cibler les publicités par après. L’annonceur est content, parce qu’il a de meilleurs résultats, Facebook se fait plus d’argent et nous, on voit des publicités vraiment ciblées pour nous.»

Pour ceux qui craignent que cette nouvelle option n’empiète encore plus sur la vie privée, M. St-Germain est catégorique : il ne faut pas se leurrer. «Quand on utilise ce genre de fonctionnalités là, ou n’importe quoi sur Facebook, tout est enregistré.»