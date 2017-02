Des messages mystérieux sur des bancs de neige

La CSN a lancé lundi, sur la Côte-Nord, une offensive pour dénoncer le projet Optilab du ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Cette réorganisation touchant les analyses de laboratoires médicaux fait craindre le pire à la centrale syndicale et aux élus.

Une campagne de visibilité fait beaucoup jaser à Sept-Îles et Baie-Comeau où des bancs de neige ont été utilisés comme support publicitaire. Le slogan «Ça pas d'bon sang» a été inscrit à une centaine d'endroits à Sept-Îles, même chose à Baie-Comeau.

Le maire de Sept-Îles et la députée de Duplessis souhaitent sensibiliser la population. Au cours des prochains jours, ils demanderont aux citoyens de signer une étiquette qui sera apposée sur des éprouvettes qui seront acheminées au ministre.

Gaétan Barrette a reculé la semaine dernière en annonçant le maintien des activités des laboratoires médicaux au Nunavik et à la Baie-James. Le recul du ministre est souhaité sur la Côte-Nord comme le précise le président du Conseil central de la Côte-Nord - CSN, Guillaume Tremblay.

«Pas plus tard que la semaine passée, dans le Grand Nord, un territoire qui ressemble beaucoup au nôtre en terme de grandeur et de densité de population, il a reculé. On s’entend que ce n’est pas un monsieur qui recule souvent, alors on pense qu’il doit reculer aussi sur ce qui se passe sur la Côte-Nord», a dit M. Tremblay.

«C’est pas vrai qu’on va dire qu’on améliore le sort de la Côte-Nord avec tout ça. Moi je lui demande de revenir au gros bon sens», a ajouté le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.