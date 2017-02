Adele déclare ne pas aimer son père

Adele a entretenu une relation difficile avec son père, Marc Evans, pendant des années. Ils se sont fâchés à nouveau en 2012 quand il a prétendu que, si Adele avait des difficultés à trouver l’amour, c’était parce qu’il les avait abandonnées, sa mère et elle, alors qu’elle était enfant.

La chanteuse avait officiellement affirmé qu’elle lui cracherait dessus si elle croisait à nouveau son chemin dans la rue, mais s’était finalement réconciliée avec lui en 2015. « Nous avons recollé les morceaux, tout va bien », avait déclaré Marc Evans au Sun, alors qu’Adele se préparait à sortir son album 25, son premier depuis quatre ans.

Néanmoins, il semblerait que les choses se soient à nouveau envenimées, car Adele a clairement expliqué qu’elle ne ressentait aucun amour pour son père biologique au moment de recevoir sa récompense de l’enregistrement de l’année pour 25, à l’occasion des Grammy Awards qui ont eu lieu ce dimanche.

Alors qu’Adele se trouvait sur la scène du Staples Center de Los Angeles, elle en a profité pour faire l’éloge de son gérant, Jonathan Dickins, en insistant sur l’immense valeur de son aide, sans laquelle elle ne se trouverait pas sur la scène des Grammys. « Merci à mon gérant, parce que ce retour, tel qu’il s’est fait, a été complètement organisé par lui, et tu l’as fait à merveille et je te dois tout, a-t-elle déclaré. Nous sommes ensemble depuis 10 ans et je t’aime comme mon père, je t’aime tellement », a-t-elle d’abord lancé.

Puis la chanteuse a poursuivi : « Je n’aime pas mon père, c’est le truc, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais je t’aime comme j’aimerais mon père... Oh, nom de Dieu ! » s’est-elle finalement exclamée. Adele a également félicité Beyoncé pour son travail, après avoir remporté le Grammy de l’enregistrement de l’année face à la superstar actuellement enceinte. En concluant son discours, elle a affirmé : « Mon rêve et mon idole, c’est Queen Bey, et je t’adore. Tu me touches profondément chaque jour et c’est le cas depuis 17 ans. Je te vénère... Je voudrais que tu sois ma mère ! »

Adele a remporté les cinq catégories dans lesquelles elle était nommée, y compris la Chanson de l’année pour Hello et l’Album de l’année pour 25, pour lesquels Beyoncé avait également été nommée. Ses victoires l’inscrivent dans l’histoire des Grammys, car elle est la seule artiste à avoir remporté deux fois la chanson, l’album et l’enregistrement de l’année. Elle est également la deuxième femme à remporter deux fois l’album de l’année après Taylor Swift.