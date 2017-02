Alma veut faire bouger Rio Tinto

Le maire d’Alma, Marc Asselin, le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier et le président du syndicat de l’usine Alma, Alexandre Fréchette, ont lancé un appel à la multinationale Rio Tinto, lundi, pour qu’elle s’engage à construire la phase deux de l'aluminerie d'Alma.

«On veut que les investissements se réalisent et qu'on précise les échéanciers», a déclaré le député Cloutier.

Lui et ses acolytes demandent à Rio Tinto de remplir ses promesses lancées en 2006 concernant l’entente de continuité signée avec Québec.

«On veut que ça se fasse. Le "timing" est bon pour le faire», a lancé le maire Asselin.

Le premier magistrat a fait valoir la bonne santé du marché de l'aluminium en Amérique du Nord et les gros profits déclarés, la semaine dernière, par Rio Tinto.

Les trois élus réclament de l'entreprise qu'elle établisse un échéancier pour cet investissement, car l'entente de continuité exige que les travaux commencent avant le 31 décembre 2018.

«Je n'ai pas de plan B. Il va y avoir Alma deux point à la ligne, a dit Marc Asselin. Et si certains oiseaux de malheur prédisent ce qui n'arrivera pas, on va se battre bec et ongles.»

La déclaration récente de Philippe Couillard sur le fait que Rio Tinto a déjà rempli ses engagements en matière d'investissements régionaux a déplu au groupe.

«Mettons que la déclaration du premier ministre a fait en sorte que je suis tombé en bas de ma chaise», a dit Alexandre Cloutier.

«Si le gouvernement passe son temps à s’excuser de ne pas remplir ses engagements, bien c'est normal que la compagnie soit très confortable», a renchéri Alexandre Fréchette.

Mais pas question de diviser la région. Alma souhaite aussi que les phases deux et trois de l'AP-60 à Jonquière soient construites.

«Il n'est pas question de faire de bisbille dans la région», a soutenu le maire d’Alma.

«C'est évident que la région doit parler d'une seule voix. Et on n'entrera surtout pas dans une petite guerre inutile», a promis le député péquiste.

«On veut tous la même chose. On veut avoir des projets et des emplois reliés avec ça», a conclu le leader syndical Fréchette.