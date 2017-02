Chris Evans offre une bonne dose d’amour à un ancien du KKK

Attaqué sur les médias sociaux, celui qui personnifie Capitaine America au cinéma ne s’est pas laissé démonter par David Duke, un ancien membre du Ku Klux Klan.

Dimanche, le militant prônant la suprématie blanche a publié sur Twitter quatre photos de l’acteur américain avec des actrices, dont Zoe Saldana. Le tweet était accompagné de la question «Pourquoi Chris Evans, qui joue Captaine America -un superhéros d’influence juive-, déteste-t-il les femmes de son propre peuple à ce point? #GénocideBlanc».

Why does Chris Evans, who plays the Jewish inspired super hero, Captain America, hate the women of his people so much? #WhiteGenocide pic.twitter.com/nGjlf42wkG

Evans a répondu à l’affront de Duke en tweetant à son tour : «je ne les déteste pas. Ça, c’est VOTRE méthode. J’aime. Essayez-le. C’est plus fort que la haine. Ça nous unit. Je vous promets que vous l’avez en vous, sous cette colère et cette peur».

I don't hate them. That's YOUR method. I love. Try it. It's stronger than hate. It unites us. I promise it's in you under the anger and fear https://t.co/RGnH4rrblq