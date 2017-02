De nouvelles retombées pour Trois-Rivières

L'entreprise Captel de Trois-Rivières obtient sa part du gâteau de la construction de la ligne hydroélectrique Chamouchouane-Bout-de-l'île.

Le fabricant trifluvien de tours de télécommunication s'est vu accorder un contrat pour procéder à l'expansion du poste électrique Judith-Jasmin à Terrebonne, à l'extrémité ouest de la future ligne.

Une dizaine d'emplois seront ainsi ajoutés aux ateliers de Captel à Trois-Rivières: des soudeurs, des opérateurs et des journaliers. L'entreprise s'est aussi vue confier la tâche de réparer quelques pièces de la série de pylônes provenant de la Turquie. Ces pièces ne répondaient pas aux spécifications d'Hydro-Québec. Elles doivent être amincies en atelier.

Pour Hydro-Québec retoucher ainsi du matériel est tout à fait habituel pour un contrat de cette importance.

«C'est tout à fait normal, peu importe le fournisseur», explique Geneviève Chouinard, porte-parole de la société d'État. «On a à peu près 0,5 % des pièces à retoucher. C'est le cas avec ce fournisseur. Ce n'est pas plus que la moyenne et c'est l'entreprise de Trois-Rivières qui fait le travail pour nous. Comme ça, on peut retourner les bonnes pièces assez rapidement sur le chantier».

Il était prévu dans le contrat que le fabricant turc Mitas Énergie s'associe à un répondant québécois pour offrir le service après-vente. Le hasard a voulu que cet associé soit une entreprise trifluvienne et par surcroît voisine du mégasite extérieur d'entreposage du chantier.

Hydro-Québec indique que le choix du fournisseur turc pour une fraction du contrat était une question de prix. La majorité de l'approvisionnement en pylônes vient tout de même de fournisseurs québécois.