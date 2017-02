Des candidats impressionnants aux auditions à l’aveugle

La première émission des auditions à l’aveugle de cette cinquième saison de «La Voix» a mis en vedette de nombreux artistes de grands talents.

Trois d’entre eux se sont toutefois démarqués par leur charisme, leur héritage et leur voix incroyables.

Madmoiselle, 28 ans, Granby

Avec son look assumé, Madmoiselle a présenté son talent aux coachs avec une totale assurance. «Je viens d’une famille de musiciens, j’ai toujours été encouragée à exploiter ma passion. Dès l’âge de neuf ans, je savais que je voulais faire de la scène. C’est aussi à cette période que j’ai commencé à suivre des cours de chant.» En plus de son talent vocal, elle rajoute une couche d’originalité qui fait partie de sa créativité et qui lui permet de se distinguer. «Quand j’étais petite, je me costumais, je chantais et je dansais tous les jours. C’est exactement ce que je continue de faire aujourd’hui. Je pense qu’on peut s’amuser, jouer et s’émerveiller toute la vie. C’est important pour moi de toucher à tous les aspects de la créativité, de ne pas me limiter à la musique.» Après avoir vu les quatre coachs se retourner sur sa prestation, Madmoiselle a choisi Marc Dupré comme coach. «Il est celui qui va m’aider à repousser mes limites et montrer mes vraies couleurs en tant qu’artiste.»

Ludovick Bourgeois, 23 ans, Lorraine

On a déjà vu Ludovick chanter aux côtés de son père, Patrick Bourgeois, des BB. Ensemble, ils ont même enregistré un album. En venant à «La Voix», le fils voulait prouver ce dont il est capable. Même si son père avait une bonne carrière, il a toutefois mis de temps à s’intéresser à la musique. «Jusqu’à l’âge de 17 ans, je jouais au hockey et je me concentrais uniquement là-dessus. Un jour, un ami m’a invité à chanter avec son groupe et j’ai eu la piqure immédiate.» Pour son audition, Ludovick a choisi une chanson des BB, écrite par son paternel. «Je le vois comme un hommage à mon père. C’est une bonne chanson et pourquoi ne pas la faire? C’était un beau clin d’œil pour le public.» Tous les coachs, hormis Marc Dupré, se sont retournés pour celui dont la ressemblance avec son père est assez troublante. «Mon coach sera Éric à cause du commentaire qu’il m’a dit. Les autres me parlaient plus de mon père, mais Éric m’a dit qu’il me voulait moi.»

Patrick Bourgeois n’était pas avec son fils aux auditions à l’aveugle, on se rappelle qu’il a été diagnostiqué d’un cancer, au cours de l’année dernière. «Mon père va bien. Il n’a pas pu être présent parce qu’il avait des rendez-vous de suivi médical. Mais il va très bien.»

Guy Mapoko, 42 ans, Bénin / Montréal

Chanteur reconnu au Bénin, son pays natal, Guy Mapoko avait envie de tenter sa chance en Amérique du Nord. «Depuis que je suis tout petit, la musique m’a adopté. Selon moi, la musique ne s’apprend pas, on l’a dans le sang. Après, on peut la parfaire en travaillant fort. J’ai sorti deux albums qui ont fait le tour de l’Afrique, et c’est maintenant le temps d’étendre ma carrière.» Parce que «La Voix» est le meilleur moyen de se faire connaitre au plus grand nombre, Guy Mapoko est conscient de son talent. «Mapoko» veut dire un homme du show, je mets toujours le feu partout où je passe. Je suis là pour le public, et je veux lui donner tout ce que je peux. Je n’ai pas été surpris de voir les coachs se retourner, c’est l’effet que je voulais faire et j’y suis arrivé. Il faut comprendre que cette prestation est le résultat d’un travail de longue haleine. Ça fait des années que je travaille pour arriver à ça.»

Quant au choix d’Éric Lapointe comme coach, le candidat de 42 ans avoue qu’il l’avait déjà croisé dans différents endroits. «J’aime beaucoup ce qu’il fait. On défend la même cause, le rock n’roll.» Samuel Pradier Agence QMI