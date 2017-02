Des «montagnes» de neige en Mauricie

Chercher une adresse peut devenir tout un défi dans certaines rues de la Mauricie où les maisons se cachent derrière d'énormes bancs de neige.

Toute la neige qui s'accumule forme en effet des montagnes de neige qui finissent par cacher la vue aux automobilistes, ces derniers ne voyant les panneaux de signalisation qu’ à la toute dernière minute.

«Regardez la hauteur du banc de neige, une montagne! Sur les artères principales, ça va, ils la ramassent, mais sur les petites rues, c'est ordinaire», fait savoir un citoyen de Shawinigan.

«Ceux qui n'ont pas de souffleuse sont "faits"! Il faut qu'ils engagent un déneigeur, et même eux autres ne savent plus où la mettre», ajoute un autre.

Même si les municipalités laissent de plus en plus la neige sur les terrains, elles doivent quand même la ramasser sur les artères principales et la transporter jusqu’aux dépôts à neige où elle commence à s’accumuler aussi.

Mais cela n'inquiète pas encore le porte-parole de la ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

«Nous, on prévoit 250 centimètres de neige annuellement. Pour l'instant, tout est sous contrôle, on approche les 200 centimètres, on n'a pas de problème pour l'instant», indique-t-il.

Il est tombé 170 centimètres de neige depuis le début de l'hiver, exactement la moyenne pour la mi-février, sauf qu'elle n'a pas beaucoup fondue.

On parle d'une moyenne d'accumulation au sol de 50 centimètres pour un 13 février alors qu'on en a 80 en ce moment, et l'hiver est loin d'être fini.

Certaines maisons ont l'air d'un gâteau recouvert d'un épais glaçage, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter un des propriétaires qui affirme que «si c'est le Bon Dieu qui l'a mise là, le diable va l'enlever!»