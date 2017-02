Entreprises collusionnaires dans la mire de Saint-Jérôme

Les révélations d'un ex-cadre de la Ville de Saint-Jérôme lèvent le voile pour la première fois sur un système de collusion qui était bien établi à l'époque de l'ex-maire Gascon. L'administration actuelle n'entend pas en rester là.

Selon les informations du Journal de Montréal, quatre firmes de génie-conseil se partageaient les contrats à Saint-Jérôme.

Des entrepreneurs et des membres de l'administration se rencontraient dans le bureau de l'ex-maire pour s'assurer qu'il invitait les bonnes firmes lors des appels d'offres.

Dessau aurait ainsi obtenu pour plus de 10 M$ en contrats, Tecsult près de 7M$, Cima+ un peu plus de 5 M$ et également un peu plus de 5 M$ pour LBHA.

C'est l'ancien directeur de l'ingénierie, Erick Frigon, qui a fait ces aveux devant le comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ce dernier a plaidé coupable pour avoir toléré ce genre de stratagème.

Rencontré par TVA Nouvelles, le maire Stéphane Maher dit ne pas écarter la possibilité de poursuivre quatre firmes d'ingénierie qui auraient participé à ce système de collusion pendant une dizaine d'années.

«Présentement on a des faits concrets, ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir poursuivre au civil les personnes qui sont impliquées dans ce partage de contrats, ce que la loi 26 nous permet», affirme le maire qui croit ainsi pouvoir récupérer certaines sommes.

L'UPAC a été informé de ces nouveaux faits. Pour ce qui est de l'ancien maire, il n'a pas voulu réagir.