Face-à-face attendu entre deux hommes très différents

Le premier ministre canadien Justin Trudeau doit se préparer au tempérament imprévisible du président américain Donald Trump, analyse l’expert en politique américaine Donald Cuccioletta.

«Ce sont deux hommes complètement différents, souligne-t-il. Leurs visions du monde sont complètement différentes, en plus de leurs différences d’âge. C’est important que M. Trudeau montre que les États-Unis ont besoin du Canada, et qu’il reste vraiment clair sur ses positions.»

Quelle attitude devra adopter l’homme politique canadien, considérant que Donald Trump est imprévisible?

«Je pense que M. Trudeau va être plaisant, mais qu’il va être ferme aussi. Pas ferme dans le sens de l’arrogance, nuance M. Cuccoletta. Dans la façon dont Donald Trump conduit ses affaires, il aime les gens qui ont une position ferme. Il aime quelqu’un qui n’a pas peur de lui tenir tête, sans arrogance évidemment. Je pense que c’est ce que M. Trudeau va faire.»

«C’est ce qui est difficile pour la première rencontre, voir comment on doit approcher un homme qui est caractériel», estime l’expert.

Et M. Trudeau n’a qu’une seule chance de faire une bonne première impression au dirigeant américain.

«Dans cette rencontre-là, on est en train de refaire les relations canado-américaines, estime Donald Cuccioletta. On a quelqu’un devant nous qui est imprévisible et qui ne suit pas nécessairement les paramètres qui définissent les relations internationales.»

Sera-t-il trop tôt pour parler de sujets importants, comme l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ou l’immigration? Selon l’analyste, il est possible que M. Trump n’aborde pas la question lors de cette première rencontre, mais il pourrait tout aussi bien en parler de lui-même.

«Je pense que M. Trudeau n’a pas seulement un plan A, mais qu’il a aussi un plan B, C, D, E, F pour contrer la façon imprévisible dont M. Trump mène ses affaires», dit M. Cuccioletta,

C’est une tradition pour les diplomates d’apporter un cadeau aux leaders étrangers. M. Cuccioletta suggère «quelque chose de très canadien», peut-être même un drapeau.