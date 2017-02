H2O Innovation: trois renouvellements de contrat aux États-Unis

Utility Partners, une division de la compagnie québécoise H2O Innovation, a renouvelé trois contrats municipaux aux États-Unis, ce qui gonfle son carnet de commandes à 58,2 millions $.

Les clients se trouvent au New Hampshire, au Vermont et en Géorgie, et les renouvellements sont pour des périodes d’un an, trois ans et cinq ans.

«La confiance renouvelée, de la part de ces trois clients, témoigne de l’extraordinaire service à la clientèle préservé lors de l’acquisition et de l’intégration d’Utility Partners par H2O Innovation», a mentionné Bill Douglass, vice-président de la division opération et maintenance d’H2O Innovation et directeur général d’Utility Partners, par communiqué, lundi.

«La combinaison des deux entreprises nous rend plus forts et mieux outillés : nous proposons désormais une offre plus complète à nos clients (systèmes de traitement d’eau, produits chimiques de spécialité, services d’opération et maintenance), nous possédons une expertise accrue en traitement d’eau, et nous offrons également un accompagnement pour les achats (produits consommables) », a-t-il ajouté.

Utility Partners exploite et répare des usines de traitement d’eau et d’eaux usées, ainsi que de l’équipement d’approvisionnement en eau de municipalités. Elle emploie 360 personnes dans 36 installations situées dans six États américains.