Une mère monoparentale pose un geste très touchant pour son fils

Un mère monoparentale de l’Utah, aux États-Unis, a posé un geste très spécial pour son fils qui devait participer à une journée dédiée aux papas à son école maternelle.

«Quand [il] arrivé à la maison avec une feuille disant qu’il y avait une journée "papas et beignets", mon coeur s’est serré, raconte Whitney Kittrell, dans une publication Facebook mise en ligne mercredi dernier. Je me suis finalement assise avec lui pour lui demander s’il voulait demander à son grand-papa de l’accompagner. Il a simplement souri et il a dit : "Non. Je veux que ce soit toi qui viennes. Tu es ma maman et mon papa."»

Ne voulant pas décevoir son garçon, la jeune mère a décidé de faire preuve de créativité. Le jour J venu, elle a enfilé un t-shirt, s’est dessinée une barbe sur le visage et elle est allée déjeuner avec lui.

«J’étais tellement embarrassée, poursuit la mère. Mais je n’ai pu m’empêcher de sourire quand il m’a présenté à ses petits amis en disant : "C’est ma maman... Elle est mon papa aussi, alors je l’ai amenée. "»

Au moment de partir, Whitney Kittrell a reçu le plus beau témoignage de son fils. «Il a couru vers moi et m’a serrée fort, dit-elle. Il m’a chuchoté : "Maman... Je sais que tu seras toujours là et que tu feras tout pour moi. Merci. Je t’aime." Il m’a donné un bec sur la joue et il est reparti en courant. J’espère qu’il se souviendra de ce jour, parce que je n’oublierai jamais ses mots doux.»

La femme explique qu’elle est devenue monoparentale il y a plus de trois ans. Elle soutient que depuis cet instant, elle s’est promis qu’elle ferait tout en son pouvoir pour que ses enfants aient une vie normale.

Cette histoire touchante, qui a depuis été reprise par plusieurs médias américains, a été partagée à plus de 104 400 reprises sur Facebook, en plus d’avoir suscité près de 200 000 réactions.