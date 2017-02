Les politiques de Trump devraient avoir un impact sur le budget provincial

La possible renégociation de l’ALÉNA et les mesures protectionnistes de Donald Trump devraient avoir un impact sur le prochain budget provincial.

Le ministre des Finances Carlos Leitão, devrait déposer un budget plus « prudent ». C’est ce que différents économistes ont recommandé au ministre dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement.

L’économiste en chef de Banque Laurentienne, Sébastien Lavoie qui participe aux consultations, compare cette prudence à «un coussin dans son budget pour prévoir des éventualités un peu fâcheuses ».

Pas question de parler d’austérité précise le cabinet du ministre, mais il faudrait s’attendre à des « marges de prudence additionnelles». « Pour ce qui est de l’effet concret de la nouvelle administration sur l’économie américaine, on verra bien, il y a des effets positifs, des effets moins positifs, mais étant donné qu’il y a un peu plus d’incertitude, naturellement un peu plus de prudence de notre côté serait de mise », affirme le ministre Leitão.

«C’est de s’assurer de ne pas dépenser toutes nos marges de manœuvre, car on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec les échanges entre le Canada et les États-Unis», explique l’économiste en chef de la Banque de développement du Canada, Pierre Cléroux.

Le budget provincial sera déposé au mois de mars. La date précise n’est pas encore connue.