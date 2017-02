Les trains Azur devront être modifiés

La STM devra modifier les frotteurs des trains Azur et y installer des pièces conçues pour les plus anciennes voitures de métro avant de les remettre en circulation.

Les frotteurs conçus pour les trains MR-73 viendront remplacer ceux des trains Azur car ceux-ci causent une rugosité sur les rails.

D'ici vendredi, trois trains Azur seront remis en service. Les autres seront graduellement réintroduits dans le réseau au fur et à mesure que la STM recevra les pièces nécessaires pour modifier les 11 autres trains Azur. La STM ignore toutefois quand tous les trains seront à nouveau en service.

Selon Marie-Claude Léonard, directrice exécutive métro de la STM, «l'impact sur le service est marginal».

«On est très conscient qu'il y a plus de gens dans les trains et sur les quais, mais on parle d'une différence de fréquence de 30 secondes en heure de pointe.