L'immigration a arrêté 680 personnes la semaine dernière

Les autorités fédérales américaines de lutte contre l'immigration clandestine ont arrêté la semaine dernière plus de 680 personnes dans tous les États-Unis, dont les trois quarts avaient été condamnés par la justice pour divers délits, a annoncé le secrétaire à la Sécurité intérieure lundi.

«Ces opérations ont ciblé des personnes menaçant la sécurité publique, telles que des étrangers condamnés pour des délits, des membres de gangs, ainsi que des individus qui ont violé les lois migratoires de notre pays, notamment ceux qui sont revenus dans le pays après une expulsion, et des fugitifs sous le coup d'un ordre de reconduite à la frontière signé par des juges fédéraux», a précisé le secrétaire John Kelly dans un communiqué.

Les interventions des services de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE) se sont déroulées dans les régions de Los Angeles, Chicago, Atlanta, San Antonio et New York.

«ICE mène ce genre d'opérations de contrôle ciblées régulièrement, et depuis de nombreuses années», a précisé le ministre.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole n'a pas précisé combien, parmi les plus de 680 interpellés, avaient déjà été expulsés des États-Unis, ni si tous étaient en situation irrégulière.

Selon le communiqué, environ 75% des personnes arrêtées avaient un casier judiciaire, citant des cas d'homicide, d'agression sexuelle, notamment sur des enfants, de trafic de drogue ou encore de conduite en état d'ivresse.

Ces opérations avaient provoqué l'émoi dans les communautés d'immigrés à Los Angeles, Phoenix (Arizona) et ailleurs, associations et élus demandant au gouvernement de clarifier quelles catégories d'immigrés étaient visées par les contrôles.

En mars 2015, un coup de filet national mené par les mêmes services avait conduit à l'arrestation de plus de 2000 délinquants et criminels en situation irrégulière.