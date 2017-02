Mise en garde par rapport aux sites de rencontre

Près de 700 personnes ont été flouées de plus de 14 millions $ en 2016 au Canada en tentant de trouver l’âme sœur sur internet.

La police demande aux internautes d’être très prudents lorsqu’ils s’inscrivent sur des sites de rencontre pour trouver l’amour.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des gens malintentionnés créent régulièrement de faux profils sur les sites de rencontre et sur les médias sociaux dans le but de gagner le cœur et la confiance de leur prétendant.

«Ils tissent des liens sur une période prolongée afin de susciter la confiance de leur proie. En général, plus la confiance est solide, plus l'arnaque rapporte», a prévenu la GRC.

La GRC encourage d’ailleurs aux personnes en quête d’amour de faire preuve d’une grande méfiance lorsqu’un inconnu vous déclare son amour sur internet.

«Soyez sur vos gardes lorsqu'une personne prétend vivre dans les environs, mais travaille à l'étranger, a fait savoir la GRC. Les escrocs peuvent aussi prétexter une situation urgente où un proche est malade; ils vous demanderont de les aider à payer divers frais.»

Les autorités conseillent aux internautes de ne jamais envoyer d’argent à un inconnu rencontré sur internet et ce, sous aucun prétexte.

En 2016, 689 victimes de ce genre d’arnaques ont été recensées, pour des pertes globales de 14,3 millions $.