Playboy retourne à la nudité

Un an après un virage qui avait vu l’entreprise retirer la nudité de son magazine pour attirer davantage d’annonceurs, Playboy fait marche arrière.

Dès l’édition de mars/avril, les modèles nus referont donc leur apparition dans les pages de l’iconique publication.

Le changement d’image qui avait été amorcé en mars 2016 n’a finalement pas apporté les résultats souhaités.

Cooper Hefner, fils du fondateur Hugh Hefner, a déclaré au média britannique Daily Mail que «Playboy retrouvait son identité».

«Je vais avouer que la manière dont nous présentions la nudité était datée, mais l’enlever complètement était une erreur», a ajouté le directeur créatif de 25 ans, qui était initialement réticent à retirer complètement la nudité du magazine.

La prochaine édition de Playboy se gardera tout de même une certaine gêne. On montrera seins et fesses, mais aucune nudité frontale «complète» ne s’y trouvera.

Le slogan «Entertainment for Men (Divertissement pour hommes)» a été aussi retiré de la couverture pour laisser place à «Entertainment for All (Divertissement pour tous) sur le site de l’entreprise.

En 2016, Scott Flanders, un des dirigeants de la publication –qui n’y est plus depuis-, avait déclaré au New York Times que Playboy était dépassé à cause l’accessibilité de la pornographie. «Vous êtes maintenant à un clic de tous les actes sexuels imaginables, et ce, gratuitement», avait-il alors précisé.

La prochaine édition mettra en vedette le manequin Elizabeth Elam.