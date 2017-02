Rachel Notley davantage menacée que ses prédécesseurs

L’actuelle première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a été davantage victime de menaces et d’incidents de sécurité la visant que tous ses prédécesseurs, montrent des données diffusées lundi par le «Edmonton Journal».

Selon le quotidien, 55 incidents de sécurité ont été recensés par la branche des shérifs de l’Alberta entre 2003 et 2015, dont 19 pour la seule moitié de l’année 2015, période où Mme Notley est entrée en fonction. Trois d’entre eux ont nécessité l’intervention de la police.

Au cours de cette période, six personnes se sont succédé à la tête du gouvernement albertain.

En 2016, les services de protection ont modifié leurs procédures pour inclure davantage de surveillance sur les réseaux sociaux. Du coup, 412 incidents impliquant la première ministre ont été rapportés, dont 26 qui ont fait l’objet d’un signalement à la police.

Rachel Notley a été élue sous la bannière du Nouveau Parti démocratique albertain en mai 2015, mettant fin à des dizaines d’années de succession de gouvernements de droite.

La première femme élue à la tête de l’Alberta, Alison Redford, a aussi fait face à plus de menaces en moyenne que ses prédécesseurs et successeurs.

L’ancien directeur des services de protection du gouvernement albertain, Neil LeMay, au confié au «Edmonton Journal» qu’il est de plus en plus difficile, en raison de l’importance des réseaux sociaux, de faire le tri entre menaces véritables et gens qui ne font que se défouler.