Justin Trudeau et Donald Trump se sont rencontrés aujourd’hui à la Maison-Blanche et leur entretien a eu de quoi rassurer les Canadiens.

Même si les deux dirigeants ont évité de se critiquer ouvertement, ils ont clairement souligné leurs divergences. Visiblement, la complicité n’était toutefois pas au rendez-vous entre les deux hommes.

N’empêche que le premier ministre Trudeau peut dire mission accomplie, estime Luc Lavoie, à l’émission «La Joute», à LCN.

«On ne pouvait pas s’attendre à autre chose, à part le fait que M. Trump nous a habitués depuis un an et demi à quel point il peut être imprévisible, commente-t-il. On aurait pu s’attendre à une tangente avec une question venue de nulle part, mais ce n’est pas arrivé. Tout le monde a suivi sa chorégraphie et je pense que M. Trudeau et son équipe s’en sortent très bien.»

Une bonne première rencontre qui est de nature à rassurer les Canadiens, juge également Bernard Drainville. «Peu importe l’impression qu’on peut avoir de Trump, ce qui était important aujourd’hui, c’était d’asseoir la relation économique entre les États-Unis et le Canada, et je pense que c’est plutôt bien parti à la lumière de ce qu’on a vu et entendu.»

Justin Trudeau et Donald Trump ont mis la question du libre-échange à l’avant-plan de leur rencontre tant attendue. La catastrophe redoutée par certains ne se produira vraisemblablement pas.

«Nos deux pays sont plus forts quand nous unissons nos forces en matière de commerce international», a insisté le président américain, qui a fait preuve d’une certaine retenue, qui contrastait avec ce qu’il nous a habitués dans le passé.

«On savait déjà que la cible [de Trump] était le Mexique, mais je ne m’attendais pas qu’il soit aussi clair et net en parlant d’une relation formidable («outstanding»), positive, admet Luc Lavoie. Il a dit qu’il y avait moins de problèmes avec le Canada, c’est tout juste s’il n’a pas dit qu’il n’y avait pas de problèmes avec le Canada.»

D’ailleurs, aux yeux de Bernard Drainville, le mot clé dans la bouche du président Trump est «tweaking», c’est-à-dire peaufiner, ajuster. On est loin des changements majeurs redoutés.

L’objectif de cette rencontre Trudeau-Trump était, selon M. Drainville, «de se faire dire que nous ne sommes pas le problème» et d’obtenir la reconnaissance formelle de Trump qu’il apprécie la relation entre les deux pays. En ce sens, le premier ministre canadien a prononcé les mots justes dans les circonstances, soutient-il.

L’immigration qui divise

Les deux hommes d’État n’ont pas manqué d’afficher leur différence quant à la question de l’immigration.

«Chaque fois que la question de l’immigration ou des réfugiés surgit dans le débat, Trudeau a toujours enrobé ça dans la sécurité, relève Luc Lavoie. En d’autres mots, nous avons une politique différente de la vôtre, mais on peut vous garantir qu’on est aussi préoccupé des questions de sécurité que vous l’êtes, et vous n’avez rien à craindre.»

Bernard Drainville salue l’approche mesurée de Justin Trudeau. «En présence de Trump, il a dit: "la dernière chose que je vais faire, c’est donner des leçons de morale à un autre pays". C’était donc très clair qu’il n’allait pas embarquer dans ce que voudraient certains partis d’opposition, c’est-à-dire une critique ouverte contre Trump.»

«En diplomatie, on agit selon ses intérêts, rappelle Luc Lavoie. Or les intérêts du Canada ici sont essentiellement économiques, le reste, vos pensées et vos réflexions, on va laisser ça aux commentateurs comme Drainville et Lavoie. Trudeau était là pour régler une question fondamentale pour le pays, il en va de notre prospérité et de notre succès.»

Voyez un extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.