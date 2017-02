Un humoriste vient en aide au jeune Zachary

Une vidéo tournée par Zachary, un enfant atteint de dystrophie musculaire, est vite devenue virale. Elle a été vue plusieurs milliers de fois et invite les gens à l'aider en venant assister au spectacle donné en son honneur par l'humoriste François Massicotte, le 10 mars au Théâtre Granada.

Zachary Couture n'a que 10 ans. Il est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie dégénérative qui le prive de plus en plus de tonus musculaire.

Son allié, son père, livre plusieurs batailles dans le but de subvenir aux besoins grandissants de son fils. «Je veux absolument que Zachary puisse venir me voir dans ma chambre, aller à la cuisine, se rendre à la télévision. Je ne veux pas qu'il soit privé à cause de sa maladie», a soutenu Paul Couture