Un père accusé d’avoir brisé les chevilles de son bébé sauvé par l’arrêt Jordan

Un jeune père de famille d’Ottawa accusé d’avoir brisé les chevilles de son fils âgé d’à peine deux semaines n’aura finalement pas à faire face à la justice en vertu de l’arrêt Jordan, a rapporté le Ottawa Citizen dimanche.

Arrêté et accusé d’agression infligeant des lésions corporelles en décembre 2014, le père alors âgé de 20 ans n’a jamais vu son procès débuter depuis. Or, l’arrêt Jordan rendu en Cour suprême indique que les droits constitutionnels d’un accusé à obtenir un procès dans un délai raisonnable sont violés à partir de 18 mois d’attente en cour provinciale et 30 mois d’attente en cour supérieure.

La Cour de justice de l’Ontario a donc annulé le procès en novembre dernier.

«Honnêtement, nous éprouvons de la haine. Tellement de haine. C’est incroyable. Nous croyions que la justice triompherait», a confié la grand-maman du petit garçon, qui se préparait avec la mère du bébé à témoigner en décembre, à la date prévue pour le début des procédures. «Nous sommes complètement dégoûtées. Nous n’avons plus confiance en le système judiciaire», a-t-elle poursuivi.

Depuis que l’arrêt Jordan a été rendu en juillet dernier, des centaines de procès se sont retrouvés à risque d’avorter ou ont carrément déjà été annulés. Au Québec seulement, ce sont plus de 500 procès qui pourraient dérailler dans les semaines et les mois à venir, incluant celui d’un homme de Gatineau poursuivi pour un triple meurtre.

Du côté d’Ottawa, quelques personnes ont déjà fait valoir leur nouveau droit constitutionnel, incluant un homme accusé de meurtre et un adolescent accusé d’exhibitionnisme dans une garderie.