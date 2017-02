Une cuisinière et un concierge remportent 60 M $

Les yeux pleins d’eau, la voix nouée par la fébrilité et les émotions à fleur de peau : le couple qui a remporté le gros lot de 60 millions de $ du Loto-Max s’est livré pour la toute première fois devant les médias, lundi.

Marie-Josée Picard, 46 ans, et son conjoint Carl Villeneuve, 55 ans, résidents de Canton Tremblay, une petite localité située entre Chicoutimi-Nord et Saint-Fulgence, au Saguenay n’en revenaient toujours pas d’avoir gagné un aussi gros montant à la loterie.

«C’est un choc», a raconté Carl Villeneuve, lundi. «En vérifiant les billets, j’ai dit à ma conjointe ''Mon Dieu on va être millionnaires''. À chaque fois que je dis ça, je suis ému.»

«Je suis arrivé au dépanneur comme tous les vendredis soirs. J’vais ''tanker'', j’achète ma bière. Je prends des billets de groupe d’habitude, mais il n’en restait plus. Alors j’ai pris deux billets, individuels. C’était les bons», a raconté le grand gagnant.

M. Villeneuve a simplement joué une mise éclair, et n’avait pas de numéros fétiches.

Malgré des larmes plein les yeux, le couple se dit rempli de joie, difficile d’imaginer le contraire. «D’avoir rendu autant de gens heureux. D’avoir assuré l’avenir de nos enfants», commente Marie-Josée Picard.

Le couple a en effet choisi de partager son gros lot avec 11 autres personnes. Ils n’ont toutefois pas voulu dévoiler le montant des dons offerts.

Mme Picard qui est cuisinière et son conjoint, concierge dans une école, sont d’accord : ils quitteront leurs emplois respectifs pour profiter de la vie. «Ça va être bye bye boss!», a dit le plus sérieusement du monde M. Villeneuve en reprenant le mythique slogan de Loto-Québec.

«On a toujours travaillé très dur pour élever nos trois enfants, on a une petite maison... Mon plus vieux a 24 ans et mon plus jeune a 20 ans. J’ai aussi une petite-fille de deux ans» a détaillé Mme Picard.

Encore sous le coup des émotions le couple veut prendre son temps, laisser la poussière retomber.

«Là on va se reposer. On veut tellement faire de choses qu’on ne sait plus par quoi commencer. On va prendre le temps», précise Mme Picard.

M. Villeneuve a fait étalage de quelques-uns de ses rêves: «voyager, m’acheter une grosse maison, un chalet, j’ai plein de choses dans tête. On va faire ça étape par étape».

Le montant record remporté est le deuxième lot de 60 millions $ gagné au Québec. La cagnotte gagnée par un groupe de l’Ange-Gardien, en Montérégie, au mois de janvier avait été divisée entre les 28 membres d’une même famille.